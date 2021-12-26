На Николаевщине подрядчика подозревают в завышении стоимости ремонта на ₴200 тысяч

Первомайская окружная прокуратура сообщила директору фирмы о подозрении в завладении бюджетными средствами и подделке документов.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подрядчик во время капитального ремонта улицы в поселке Врадиевка, внес недостоверную информацию в акты, завысив объемы выполненных работ на общую сумму более 200 тысяч гривен.

Напомним, ранее прокуратура с опозданием передала материалы дела о хищении ₴916 тысяч при ремонте больницы в Казанке и суд отказался их рассматривать.