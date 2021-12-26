Житель Днепра заявил о минировании Верховной Рады – его задержала полиция

За ложное сообщение о минировании Верховной Рады полицейские задержали жителя Днепра.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Телефонный звонок на линию 102 поступил 25 декабря около двух часов дня. Полицейские сразу установили, что ложное сообщение о заминировании оставил 49-летний житель Днепра.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Нарушителю вручили уведомление о подозрении по части 2 статьи259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что спустя два года полиция не установила заказчика минирования Николаевского областного совета.