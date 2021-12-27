В Мьянме военные убили и сожгли десятки жителей села, среди жертв есть женщины и дети

В Мьянме 25 декабря вблизи села Мосо в штате Кая обнаружили остатки по меньшей мере 35 обугленных тел, одно из которых принадлежит ребенку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой Myanmar Now.

По словам командира четвертой бригады KNDF (Силы обороны национальностей Кая, выступающие против военной хунты), пожелавшего остаться анонимным, члены его группы заметили клубы дыма в пятницу, 24 декабря, около 11 утра по местному времени. Однако тогда они не могли попасть к месту происшествия, поскольку хунта могла быть поблизости.

Уже на следующий день, в субботу, повстанцы прибыли на место пожара и увидели десятки тел, сгоревших в восьми автомобилях и пяти мотоциклах. Среди обугленных остатков, заявил командир, они заметили пальцы ребенка, которому, вероятно, было менее пяти лет.

– Мы не знаем точно, сколько женщин, мужчин и детей среди сожженных. Некоторые превратились в пепел, некоторые обугленные, - указал собеседник издания. - Когда мы видели (тела. - ред.), их нельзя было узнать.

В то же время вещи, обнаруженные членами KNDF в транспортных средствах, в частности, детская и женская одежда вместе с медикаментами и продуктами питания, свидетельствуют о том, что жертвами были местные жители, спасавшиеся от столкновений в этом районе.

Командующий предположил, что военнослужащие армии Мьянмы могли умышленно поджечь людей в грузовиках, использовав бензин.

– Это были безоружные сельские жители, в частности женщины и дети, - высказался другой представитель KNDF. - Они в страхе побежали посреди столкновения, и войска хунты остановили их и живьем сожгли в машинах.

В то же время в издании не могут подтвердить, были ли жертвы сожжены заживо.

Между тем, государственные СМИ, подконтрольные хунте, пишут о том, что боевые действия вблизи Мосо вспыхнули после того, как семь транспортных средств не остановились по требованию солдат Мьянмы и якобы открыли в сторону военнослужащих огонь.

Они утверждают, что в автомобилях находились члены групп вооруженного сопротивления и новички, которые собирались пройти обучение для борьбы с армией. В проправительственных газетах сообщили, что все семь транспортных средств были уничтожены огнем, однако по количеству погибших информацию не предоставили.

Как пишет The Associated Press со ссылкой на очевидца, жертвы бежали от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы у села Кой Нган, расположенного вблизи Мосо. По его словам, военные арестовали и убили беглецов, которые направлялись в лагеря для беженцев.

– Перед поджогами тела были связаны веревками, - рассказал свидетель, который общался с журналистами на условиях анонимности, поскольку опасался за свою безопасность.

После инцидента гуманитарная организация «Спасем детей» (Save the Children) проинформировала об исчезновении двух своих возвращавшихся домой сотрудников.

– У нас есть подтверждение, что их частный автомобиль был атакован и сгорел, - говорится в заявлении. - По сообщениям, военные заставляли людей выходить из автомобилей, некоторых арестовывали, других убивали и сжигали их тела.

1 февраля этого года военные страны отстранили от власти гражданское руководство во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое недавно продлили до 2023 года.

Жители Мьянмы отреагировали на госпереворот массовыми протестами, переросшими в кровавые столкновения с силовиками. С 1 февраля в стране убили более 1250 человек, а еще более 10 тысяч арестовали.

Напомним, что Россия собиралась продать истребители военной хунте в Мьянме.