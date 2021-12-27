Суд оправдал отца николаевского прокурора по делу об использовании карабина сына во время браконьерства – в обвинении указали не ту дату

Фото с места инцидента (архив) Суд оправдал отца сотрудника Николаевской областной прокуратуры, которому вменяли незаконное обращение с оружием во время браконьерства.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующих судебных решений.

Как известно, 8 декабря 2018 года, ближе к полуночи представители Объединения охотников и рыбаков Вознесенского района во время патрулирования охотничьих угодий задержали троих человек, которые убили дикого кабана у государственного лесного заказника «Рацинская дача». Из карабина Mossberg с тепловизором и глушителем, по словам представителей охотничьего объединения, стрелял Анатолий Каплун – отец николаевского прокурора Олега Каплуна. Карабин зарегистрирован был на его сына.

Стоит отметить, что в обвинительном акте было указано, что события происходили ночью 7 декабря, а не 8-го декабря, что суд трактовал в пользу обвиняемого.

Мужчина свою вину в преступлении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Он в суде заявил, что действительно ходил с сыном и его другом из СБУ на охоту 8 декабря, но это якобы было утром и возле Веселиново. По его словам, он был с зарегистрированным на него гладкоствольным ружьем МЦ 21-12, сын использовал свой карабин Mossberg MMR.

По словам обвиняемого, вечером 8 декабря 2018 года они во время ужина употребляли спиртное, поэтому позвали соседа, который должен был их через Вознесенск отвезти в Николаев на автомобиле «Нива». На крышу погрузили зачехленное оружие, в том числе и Mossberg. Во время поездки мужчины решили еще заехать в село Щербани к знакомому за рыбой. Прокурор якобы отказался и попросил высадить его в Вознесенске, откуда решил самостоятельно поехать домой в Новую Одессу, чтобы сэкономить время. Также он попросил мужчин по пути заехать к нему и отдать карабин.

При этом обвиняемый говорил, что Mossberg был в пластиковом кейсе и закрыт на замке, который отпирается ключом, поэтому ни он, ни еще двое его попутчиков не могли достать оружие.

Обвиняемый в суде также сказал, что по пути в Щерабани они якобы решили остановиться, чтобы поужинать на капоте «Нивы» и в этот момент услышали два выстрела. Они якобы пошли на звук и увидели тушу дикого кабана. Также мужчина уверял, что видел убегающего браконьера, но не решился его догонять. Вскоре на месте появились егеря и представители общества охотников, которые вызвали полицию и по прибытию последних начали винить его в браконьерстве.

Директор ООО «Охотники и рыбаки города Вознесенска» в суде рассказывал, что когда направился на звук двух выстрелов, то увидел возле «Нивы» трех человек, а рядом лежал кабан. По его словам, именно обвиняемый держал в руках карабин Mossberg и клал его в пластиковый контейнер.

Еще один из представителей охотничьего общества рассказал суду, как на месте при сотрудниках полиции достал из туши кабана две деформированные экспансивные пули и передал их полицейским.

Стоит сказать, что при осмотре карабина в магазине было семь патронов, а один – был в стволе. Вместительность магазина – десять патронов.

Офицер СБУ и сосед обвиняемого, который был за рулем «Нивы» подтвердили в суде версию фигуранта. Его сын-прокурор также заявил, что ключ от кейса с карабином был у него и, как рассказывал ему отец, замок был взломан для осмотра полицейскими.

Отметим, что возле места инцидента нашли две гильзы калибра 5,56×45 мм (.223 Remington), которые имеют аналогичную маркировку тем, что были изъяты вместе с карабином Mossberg. Из-за деформации пуль, изъятых из туши кабана, экспертиза не смогла установить были ли они выпущены из ствола изъятого Mossberg и являются ли составляющими найденных на месте двух гильз.

В итоге судья Вознесенского горрайонного суда Александр Дробинский фактически из неверной даты оправдал Анатолия Каплуна – не доказано, что было совершено преступление, которое инкриминировали фигуранту.

При этом отметим, что перед вынесением приговора в уголовном производстве, еще в 2020 году, суд признал Анатолия Каплуна виновным в нарушении по части 2 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил использования объектов животного мира») по факту убийства кабана. А через несколько месяцев ООО «Охотников и рыбаков Вознесенска» взыскало с Каплуна и его соседа 40 тысяч гривен ущерба за убитого кабана.

Напомним, как в Черниговской области браконьер, который убил лося, умер при попытке убежать от лесников.