В Киеве фигурант международной аферы на 9 миллионов евро пошел на сделку и получил условное наказание

Оболонский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности гражданином Украины Игорем Козленко об участии в преступной организации, отмывании средств и пособничестве в отмывании денег преступного происхождения.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

В составе преступной организации работала сеть «колл-центров» на территории Киева (Украина), города София (Республика Болгария) и города Белграда (Республика Сербия). Сотрудники центров в общении с гражданами стран ЕС выдавали себя за менеджеров, агентов, брокеров и так далее и призывали потерпевших инвестировать в фактически несуществующие финансовые продукты.

Интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы разрабатывали работники ООО «Квест Маркетинг ЛТД», принадлежавшего одному из членов группировки. В период с 1 января2017 по 2 апреля 2020 года в этой компании было не менее 100 работников.

По версии следствия, с 2016 года и по апрель 2020-го злоумышленники завладели средствами иностранцев на сумму не менее 9,36 миллиона евро.

Деньги перечислялись через цепь фиктивных компаний 1-го и 2-го уровней как на территории Украины, так и за ее пределами. Британскую компанию 3-го уровня и деньги на ее счетах контролировал лично руководитель преступной организации.

Структура функционировала с апреля 2016 года по апрель 2020-го на территории Украины и за ее пределами, в частности в городе София (Республика Болгария) и Белграде (Республика Сербия) и прекратила свое функционирование в связи с ее частичным обезвреживанием правоохранительными органами Болгарии и Сербии.

По данным правоохранителей, организатор подобрал и привлек к реализации своего плана в разное время по меньшей мере пять человек, производство по которым расследуется компетентными органами Федеративной Республики Германия.

Обвиняемый Козленко, который пошедший на сделку, был ответственен за поиск и сопровождение фиктивных директоров компаний 1-го уровня, незнающих преступный план, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц.

Не позднее 25 января 2017 года, находясь в офисном здании БЦ «Ильинский», Козленко проходил собеседование на должность финансового директора ООО «Квест Маркетинг ЛТД». Там он познакомился с лицом, считающимся руководителем преступной организации. Позже, во второй половине 2017 года, находясь в ресторане «Аргентина Гриль», руководитель организации вроде бы предложил обвиняемому заняться регистрацией компаний для отмывания средств.

В сопровождении обвиняемого подставные лица неоднократно выезжали в Чешскую Республику, Болгарию, Эстонию, где, действуя по его указаниям, зарегистрировали юридические лица для аккумулирования средств на счетах.

Всего на банковские счета этих подконтрольных предприятий под видом финансовых сделок поступило 35 миллионов гривен.

Кроме того, в ноябре 2020-го обвиняемый с женой приобрели в Киеве 8 соток земли за 3,8 миллиона гривен, уплатив по половине суммы каждый. Правоохранительные органы считают, что мужчина расплатился средствами преступного происхождения, поскольку, по данным налоговой, в 2017-2020 годах у него было 138 тысяч гривен официального дохода. Через месяц после приобретения участка обвиняемый подарил свою долю жене, якобы чтобы предотвратить арест и спецконфискацию.

В марте 2021-го Козленко взяли под стражу с альтернативой 325 миллионов гривен залога, который в мае уменьшили до 150 и за несколько недель до 145 миллионов.

Осенью с Козленко сняли обвинения в мошенническом завладении средствами и в начале ноября смягчили меру пресечения к круглосуточному домашнему аресту. В приговоре написано, что он не принимал непосредственного участия в мошенническом завладении деньгами иностранцев.

В конце прошлого месяца обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности в обмен на условное наказание – 5 лет лишения свободы с увольнением с испытательным сроком 3 года. Также мужчине в течение 3 лет занимать должности с административно хозяйственными и организационно распорядительными полномочиями.

Кроме того, суд применил спецконфискацию к половине, приобретенной супругами участка как имущества, полученного в результате совершения преступления.

В Украине первые подозрения сообщили в марте 2021-го - Игорю Козленко и Юрию Копачевскому. В июне появился третий подозреваемый.

3 октября задержан и поставлен в известность о подозрении Михаэль Чеботарь, которого суд поместил под круглосуточный домашний арест. 4 ноября подозрение сообщили бизнесмену Тимуру Рохлину.

Напомним, как в Киеве аферисты создали фейковую биржу и выманили у инвесторов 5 миллионов долларов.