В Одесском СИЗО охрана при попытке бегства подстрелила арестанта

Сотрудники Одесского следственного изолятора утром 26 декабря при помощи оружия предотвратили попытку бегства заключенного.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Около семи утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора. Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия в рамках закона Украины «О Национальной полиции» и выстрелил в воздух, однако мужчина на законные требования не реагировал.

Тогда постовой совершил выстрел в сторону злоумышленника, ранив его в ногу. Правонарушителю вызвали «скорую», он доставлен в больницу.

Совершить побег пытался 34-летний уроженец Харьковщины, который находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на Киевщине подсудимый напал на конвоиров и сбежал – в течение часа его нашли и задержали.