В Бердянске два депутата не поделили дорогу и устроили драку

Иллюстрация Во время конфликта на дороге между двумя депутатами Бердянского городского и районного совета один из них получил телесные повреждения. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Запорожской области.

25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров города Бердянск между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

«Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий. В результате полученных травм потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). После получения судебно медицинской экспертизы будет определена окончательная правовая квалификация события.

Напомним, как львовский депутат напал на своего коллегу-каратиста Горуну и тот его аккуратно уложил на пол.