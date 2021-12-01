Пограничники задержали нигерийца, который пытался переплыть реку Уж, чтобы незаконно попасть в Словакию

Гражданин Нигерии, чтобы попасть в Словакию решил переплыть реку Уж, но выбраться на берег ему помогли пограничники отряда Чоп. Они и задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации государственной пограничной службы Украины.

Так, 26 декабря под утро пограничный наряд отделения «Паладь Комаровцы» заметил движение неизвестного в сторону границы. Военнослужащие сразу известили пограничное подразделение и выдвинулись для его задержания.

Нарушитель успел преодолеть заградительный забор и двигался в направлении реки Уж, по которой проходит граница со Словакией.

Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял и добраться до противоположного берега в такое время года ему совершенно не под силу. Нарушитель попытался вернуться назад, однако пограничникам пришлось ему помогать выбраться на берег.

Правоохранители быстро доставили иностранца в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. Нарушитель никаких документов с собой не имел и рассказал, что он гражданин Нигерии, некоторое время работал в Харькове дворником, а впоследствии решил в поисках лучшей жизни добраться до стран ЕС. В двух рюкзаках мужчины находились 900 евро, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи. Пограничники проверяют правдивость слов задержанного, проводят проверочные мероприятия, в частности по установлению его личности.

Иностранец будет привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.

Напомним, что пограничники остановили гражданку РФ, которая пыталась попасть в Украину на угнанной в Германии Toyota.