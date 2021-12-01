Виноградненский «Парк мечты» накануне праздников украсила красивая елка

В селе Виноградное Коблевской ОТГ в преддверии Рождества и Нового года установили главный символ Нового года – пушистую зеленую красавицу, которая может претендовать на звание одной из лучших елок в Коблевской громаде.

Об этом сообщает издание «koblevo.news».

Жители села отмечают, что в этом году елка особенно красива и символична, многие приходят всей семьей в парк, чтобы сделать памятные фото и зарядиться праздничной атмосферой.

Елку подарил селу Виноградное депутат Коблевского сельского совета Олег Боз, а ее появление накануне праздников стало для местных жителей, и взрослых, и детей приятным сюрпризом и вызвало всплеск позитивных эмоций.

Кроме того, новогоднее дерево символически украсило «Парк мечты», недавно открывшийся в Виноградном благодаря инициативному проекту Олега Боза при поддержке компании ДТЭК в рамках конкурса «Громада своими руками».

Виноградненцы делятся в социальных сетях фотографиями, а также выражают свою благодарность Олегу Бозу за предпраздничное настроение. Кроме того, для виноградненцев и их детей праздники только начинаются, и впереди жителей села ожидает приятный новогодний сюрприз.

Напомним, что в ноябре в селе Виноградное Коблевской ОТГ открыли «Парк мечты».