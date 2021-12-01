Под Киевом подросток угнал фуру, чтобы прокатить девушку, но бросил ее и попытался скрыться в лесополосе из-за полиции

В Киевской области подросток решил прокатать девушку на машине и угнал для этого фур, а когда за ними гнались полицейские, попытался скрыться от них в лесу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В субботу, 25 декабря, в полночь инспекторы села Чайки получили ориентировку после угона автомобиля Iveco в пгт Макаров. На автодороге Киев-Чоп патрульные заметили похожую машину, однако водитель ускорился и пытался скрыться от правоохранителей, нарушая ПДД. Подросток почти доехал до столицы, а затем остановил фуру и побежал в лесополосу. В грузовике он покинул свою 17-летнюю спутницу.

«На место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов. Совместными усилиями правоохранительные органы около 2 ночи, вероятно, нашли и задержали 17-летнего похитителя», - сообщили в полиции.

Напомним, как на Сумщине подростки угнали автомобиль у своей приемной матери.