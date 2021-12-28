Полиция нашла еще одну коррупционную схему на «Бориспольском экспрессе» – убыток составляет ₴12 миллионов

Полицейские сообщили о подозрении участникам коррупционной схемы во время ремонта «Бориспольского экспресса».

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как установили полицейские, с фирмой по результатам торгов было заключено три договора на общую сумму более 70 миллионов гривен. Согласно им, подрядчик проводил капитальный ремонт оборудования подвижного состава «Бориспольского экспресса».

Вместо нового оборудования использовались старые запчасти ненадлежащего качества. Несмотря на это, должностные лица подписали акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления обществу государственных средств.

Вырученные избыточные средства были распределены между всеми участниками преступной схемы и легализованы путем приобретения элитного транспорта и недвижимости.

В результате противоправных действий группы лиц только по доказанному факту сумма ущерба достигает 12 миллионов гривен.

24 декабря следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы:

- директору общества - по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной преступной группой), части 2 статьи 366 (служебный подлог), части 2 статьи 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса; - Бывшему заместителю директора регионального филиала АО «Укрзалізниця» - по части 5 статьи 191 УК Украины; - двоим главным инженерам структурных подразделений - по части 5 статьи 191, части 2 статьи 366 УК Украины; - бывшему инженеру-технологу локомотивного депо - по части 5 статьи 191, части 2 статьи 366 УК Украины.

Кроме того, полицейские провели 29 санкционированных обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой областей и города Киева по местам жительства и работы фигурантов, а также лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

Напомним, что в 2019 году Нацполиция расследовала возможную растрату 20 миллионов гривен при строительстве «Бориспольского экспресса». А в 2020 году НАБУ и САП проводиили обыски у чиновников «Укрзалізниці» и в нескольких фирмах по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения для электронного билета сообщения «Киев-Борисполь» (так называемый «Бориспольский экспресс»).