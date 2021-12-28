Украинская полиция при содействии зарубежных коллег уличила клинику на организации незаконной схемы суррогатного материнства для иностранцев

Полицейские сообщили о подозрении шестерым членам преступной группы, которые заработали 1,2 миллиона евро на схеме продажи детей иностранцам. В состав группы входили два организатора - учредители частной клиники.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Рожать новорожденных женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем «суррогатных матерей» заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

Полицейские задокументировали всю цепь криминальной деятельности.

Проведено 20 санкционированных обысков в частной клинике и по местам проживания фигурантов.

Полицейские изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса. Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрениях в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 149 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией принадлежащего им имущества или без таковой.

Судом будет решаться вопрос об избрании мер членам организованной группы в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен каждому.

Разоблачили злоумышленников сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с работниками Департамента миграционной полиции и оперативными подразделениями полиции Киева и Харьковщины.

Кроме того, участие в спецоперации принимали работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги.

Процессуальное руководство осуществляли работники Офиса Генерального прокурора.

Напомним, как в Винницкой области СБУ разоблачила международную «схему» по суррогатному материнству на один миллион долларов.