На границе с Румынией задержали троих марокканцев – пограничники говорят, что спасли их от переохлаждения

Украинские пограничники в Черновицкой области 27 декабря задержали троих незаконных мигрантов, выходцев из Марокко.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Появление неизвестных заметил житель села Тереблече, который сообщил о них участковому инспектору пограничной службы.

Пограничники обнаружили троих иностранцев – студентов из Марокко, которые легально прибыли для обучения в Харьков, но незаконно пытались попасть в Евросоюз. Мигрантов поместили в пункт временного содержания, на них составили административные протоколы за попытку нарушения государственной границы.

«Собравшись в долгое и сложное путешествие, мужчины, наверное, забыли, что находятся не в теплых широтах своей родины. Надеть летние кроссовки в снег было делом более чем рискованным. Поэтому задержание фактически можно считать спасением, ведь у искателей лучшей жизни были все шансы получить значительное переохлаждение», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве полиция нашла нелегала из Шри-Ланки, который три года уклонялся от депортации.