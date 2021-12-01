Одесские таможенники по «молчаливому согласию» пропустили пассажира с контрабандой iPhone на ₴5 миллионов

Следователи Территориального управления ГБР Николаева проводят расследование в отношении чиновников таможенного поста «Международный аэропорт Одесса», способствовавших контрабанде брендовых телефонов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«25 декабря в Международный аэропорт «Одесса» рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл гражданин Украины с четырьмя чемоданами и по «молчаливому согласию» таможенников прошел зону таможенного контроля без осмотра. Представители внутренней безопасности таможни совместно с работниками ГБР вернули гражданина на проверку багажа. Во время проверки правоохранители обнаружили у мужчины более 200 телефонов iPhone на общую сумму более 5 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Телефоны изъяты, решается вопрос о наложении на них ареста.

ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Одесской таможни своим служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Напомним, как в столичном аэропорту пассажир пытался незаконно пронести на себе 37 iPhone.