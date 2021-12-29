В США воры похитили коллекцию женских сумочек стоимостью $1 миллион

Во Флориде грабители разбили витрину магазина и украли 13 редких сумок бренда Hermes.

Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на WPTV.

Владелец магазина Only Authentics Вирджил Роджерс заявил, что стоимость похищенных аксессуаров оценивается примерно в 1 миллион долларов. По его словам, ночью воры разбили витрину, на которой была выставлена коллекция сумок Hermes и Chanel, собранная за 30 лет. Представители магазина также сообщили, что самыми дорогими из украденных товаров была зеленая сумка Kelly из крокодиловой кожи за 89 тысяч долларов и Vert Bosphore Birkin за 110 тысяч.

Сумки Hermes, среди прочего, изготавливают из кожи крокодила, быка и страуса. Купить такую сумку на официальном сайте производителя сразу не получится, иногда клиенты несколько лет находятся в списке ожидания.

Напомним, ранее в парижском бутике во время ремонта нашли замурованную в стену картину XVIII века.