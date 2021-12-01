На Николаевщине наказали штрафом военнослужащего, который решил вместо одного получить несколько бесплатных земельных участков

В Первомайске суд за мошенничество наказал штрафом в 850 гривен военнослужащего, который решил дважды использовать право на получение бесплатного земельного участка.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

В 2016 году мужчина воспользовался правом на бесплатное получение земельного участка для ведения личного сельского хозяйства и получил в Балтском районе Одесской области 0,0536 гектар земли. Позже он продал этот участок.

В 2019 году он снова обратился в Госгеокадастр с аналогичной просьбой о выделении земли на этом же основании. В этот раз он попросил 2 гектара в Первомайском районе. Через несколько месяцев он уже оформил право собственности на землю.

Его действия квалифицировали по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество. Ущерб от этого оценили в 14,4 тысячи гривен.

Обвиняемый в суде признал свою вину.

В итоге судья Владимир Закревский назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Напомним, как в Николаеве полиция задержала адвоката, которая вымогала деньги за выделение земельного участка.