В Кривом Роге полиция закрыла незаконный завод, производивший фальсифицированный бензин

В Кривом Роге полиция прекратила деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного горючего.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Всего изъяли 129 тонн бензина на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен. Наладил незаконное производство местный житель с сообщниками. В отношении них в суде рассматривается дело об организации незаконного производства и сбыта нефтепродуктов.

Закупалось сырье у предприятия в Ивано-Франковской области. Путем добавления разных химических присадок фигуранты получали «бензин» разных марок. В дальнейшем низкокачественное горючее поставляли в сеть автозаправочных станций и продавали его в обход налогового законодательства. Также заключали сделки по результатам конкурсных торгов с государственными предприятиями региона.

Сейчас расторгнут договор, согласно которому государственному предприятию должны были поставить горючего на 25 миллионов гривен. На изъятое имущество наложен арест.

Напомним, ранее на Харьковщине закрыли нелегальный завод, который продавал контрафактный бензин «Евро-95».