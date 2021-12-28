Итальянская полиция задержала пенсионера, который убил свою жену-украинку

В Италии 80-летний мужчина убил свою 61-летнюю жену-украинку. Злоумышленник признался, что четыре раза ударил ножом жену из-за отказа в интиме.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на Giornale Di Sicilia.

Трагедия произошла в ночь на 26 декабря. Подозреваемого задержали на следующий день. Погибшую звали Наталья Киричек. Женщина жила в Италии последние 20 лет, а задержанный был ее мужем. По словам подозреваемого, жена отказалась заниматься с ним сексом. Когда женщина пошла спать, мужчина схватил нож и нанес ей четыре удара. Нож попал в сердце, что привело к мгновенной смерти.

После убийства мужчина вел себя странно. В частности, утром он выгулял собаку, а потом рассказал о кровавой расправе над женой своему товарищу, но тот ему не поверил. Кроме того, задержанный позвонил в ресторан, где работала его жена, и сообщил, что Наталья больше не придет на работу, поскольку она мертва. Только после этого звонка в дом жертвы приехали правоохранители.

Напомним, ранее в Италии украинца приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство жены, но он подался в бега.