В Одессе полиция задержала криминального авторитета по прозвищу «Фокусник»

В Одессе полиция задержала 60-летнего гражданина Армении – криминального авторитета, который подпал под санкции СНБО.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Задержанного намерены депортировать в Армению, ему запретят въезжать в Украину. Он неоднократно судим и входит в ближайшее окружение «вора в законе» по прозвищу «Антимос».

«Сотрудники управления стратегических расследований совместно с миграционной службой принимают меры для принудительного возвращения мужчины в страну его происхождения», - говорится в сообщении.

По данным «Думской», речь идет об Арутюне (Артуре) Аракеляне по кличке «Фокусник». Он дружен с одним из руководителей так называемого «донецкого клана» Арменом Саркисяном по кличке Армен Горловский. Последний обитает в оккупированной Россией Горловке и контролирует тамошний криминальный мир. Артур Аракелян занимается контрабандой (в том числе сигарет – это бизнес Армена Горловского) и обналичкой денег. 19 ноября полицейские задержали его в центре Одессы, но потом отпустили.

Напомним, что подсанкционного вора «Кобу Руставского» перевели из Николаевского пункта содержания иностранцев в СИЗО – его готовят к выдаче Испании.