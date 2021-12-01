На Харьковщине охотник случайно застрелил своего знакомого

В урочище на территории Краснокутского лесничества в Харьковской области во время охоты был смертельно ранен мужчина.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 26 декабря в 13:10. Охота проходила в урочище в компании мужчин. 40-летний охотник выстрелил из своего гладкоствольного ружья Иж-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого.

Полиция открыла уголовное производство об убийстве по неосторожности. Охотнику сообщили о подозрении, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Погибшим оказался известный полтавский хирург Роман Ростовский, сообщает сайт «MyKharkov.info». Врач был заведующим хирургическим отделением №2 Второй городской клинической больницы Полтавы.

Напомним, что ранее в Николаеве суд арестовал командира батальона теробороны Центрального РТЦК Юрия Рогозу, подозреваемого в убийстве экс-замвоенкома Николаевщины Александра Жолудя во время охоты.