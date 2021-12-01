ГБР подозревает, что Гогилашвили мог подделать документы, чтобы устроиться в МВД

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства против экс-заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первое уголовное производство открыли по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД Украины (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины).

Второе уголовное производство открыли по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Донецкой области полицейские на блокпосту остановили автомобиль с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Замминистру не понравилось, что его не узнали, и у него проверили документы. Он стал требовать у полицейских номера жетонов, хамить и угрожать. Гогилашвили указывал полицейскому выключить видеозапись на телефоне и толкал одного из полицейских на блокпосту. 12 декабря в Сети опубликовали новое видео скандального поведения замглавы МВД Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве.

13 декабря Кабинет министров Украины уволил Александра Гогилашвили с должности заместителя Министра внутренних дел Украины. Жена Гогилашвили – Мария Левченко – много лет работает личным помощником (секретарем) Владимира Зеленского, еще со времен «95 квартала».