В Киеве таксист вместе с сообщником ограбил врача – пострадавшего оставили умирать в лесу

В Киеве полиция задержала двоих иностранцев, таксиста и его знакомого, которые подозреваются в убийстве врача из Ровенской области.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полицию поступило сообщение об исчезновении без вести 50-летнего врача из Ровенщины, который уехал в столицу и долгое время не выходил на связь.

Полиция установила, что один из злоумышленников работал водителем службы такси. 20 декабря вместе со своим знакомым он согласился подвезти врача в гостиницу. Понимая, что у мужчины могут быть при себе деньги, подельники спланировали преступление и под время поездки иностранец нанес пострадавшему несколько ударов, от которых тот потерял сознание. Тогда грабители отобрали у врача его личные вещи, связали ему руки и ноги и оставили мужчину, бывшего без сознания, в лесополосе за пределами Киева.

Позднее нашли тело убитого. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате асфиксии. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Верховный суд оставил в силе пожизненное заключение для убийцы водителя «Blablacar».