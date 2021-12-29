Суд оправдал экс-депутата Николаевского облсовета по делу о ненадлежащем хранении пистолета, из которого застрелилась его жена

В Николаеве суде вынес оправдательный приговор экс-депутату Николаевского областного совета, обвиняемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 264 УК Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов, повлекшее гибель людей).

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 29 июня 2020 года стало известно о самоубийстве Кристины Ивануны, которая застрелилась из травматического пистолета своего мужа Игоря. Результаты ряда экспертиз засвидетельствовали, что произошедшее было самоубийством.

В ходе расследования полицейские установили, что Ивануна «грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов». По инструкции оружие и боеприпасы должны храниться в металлических шкафах и сейфах, при этом оружие должно храниться в разряженном состоянии. Экс-депутат оставил пистолет «Форт 12 РМ» в автомобиле. Спустя полгода после случившегося Игорю Ивануне сообщили о подозрении в небрежном хранении оружия.

Согласно обвинительному акту, экс-депутат оставил свой пистолет в автомобиле Toyota, принадлежавшем его жене. В этот же день, после возникшей ссоры, жена экс-депутата, вышла во двор, взяла из салона автомобиля указанный пистолет, вернулась в дом и в одной из комнат произвела выстрел в область головы. В результате полученных травм, женщина скончалась.

В ходе разбирательства, обвиняемый отказывался от дачи объяснений, только в последнем слове он сообщил, что не нарушал порядок и условия хранения оружия.

Прокурор при рассмотрении просил суд признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Защитник просил оправдать экс-депутата, отмечая, что ряд доказательств недопустимы, а в ходе досудебного следствия неоднократно нарушалось право его клиента на защиту.

Судом, кроме прочего, установлено, что в материалах дела вообще отсутствуют доказательства в подтверждение факта хранения оружия в автомобиле, также отсутствуют доказательства ненадлежащего хранения оружия и, каким образом, умершая женщина получила доступ к указанному пистолету.

По результатам рассмотрения дела, исследовав предоставленные сторонами доказательства в их совокупности, судья Иван Дирко принял признать Игоря Ивануну невиновным и оправдать в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 264 УК Украины.

Напомним, как на Днепропетровщине 15-летний подросток застрелил сверстника из ружья.