В одесском бильярдном клубе застрели криминального авторитета, еще одного человека ранили

В Одессе вечером 28 декабря в результате стрельбы в бильярдном клубе на улице Посмитного огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Сообщение о стрельбе в полицию поступило от администрации заведения.

Полицейские установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с ним проводятся неотложные мероприятия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

По информации «Думской», убитый – некто Назир Алиев, крминальный «авторитет» из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции.

Задержанный стрелок – его земляк Шохраддин Г.

Напомним, как на Одесчине застрелили криминального авторитета Василия Паниогло. Погибший считался человеком известного наркобарона Олега Попеску, уже долгое время проживающего в Румыниию.

А в Черкассах 22 сентября в кафе застрелили лидера ОПГ Михаила Козлова.

В ноябре в результате стрельбы возле здания суда в Киеве пострадал гражданин Грузии Иракли Малания. Мужчину зачисляют в состав участников группировки во главе с 43-летним гражданином Грузии Вахтангом Кипиани, который известен в статусе так называемого криминального авторитета по прозвищу «Ватулик»/«Вато Кипиани».