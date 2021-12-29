На застройщика территории бывшей николаевской больницы открыли уголовное дело из-за вывоза строймусора на Северный

В Николаеве полицией начато уголовное производство по факту загрязнения и порчи земель отходами, что создало опасность окружающей среде в микрорайоне Северный.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

«По данным следствия, несанкционированный сброс образовался на берегу реки Ингул в микрорайоне «Северный» в г. Николаеве в результате завоза бытовых отходов застройщиком территории бывшей городской больницы №2», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование уголовного производства по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины осуществляется под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Николаева отделом полиции №1 Николаевского райуправления полиции.

Как известно, в Николаеве разгорелся конфликт из-за сноса здания бывшей больницы в центре города, которое простаивает 10 лет. Согласно решению исполкома Николаевского городского совета от 9 июня 2021 года, компании ООО «УКР-СКАД» отвели земельный участок для реконструкции жилых помещений в многоквартирный жилой комплекс. При этом, реконструкция не предусматривает снос здания. Но по факту, подрядчик сносит все помещения, чтобы начать новое строительство. В конце декабря исполком разрешил застройщику запроектировать многоэтажку на месте здания бывшей больницы №2.