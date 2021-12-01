Выписывал себе премии и продвигал на должности приближенных: НАПК передало в суд 10 админпротоколов на мэра Николаева

НАПК передало в суд десять административных протоколов по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которые составили на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции.

В НАПК отметили, что Сенкевич нарушил антикоррупционное законодательство тем, что премировал сам себя и внес предложения по назначению на разные должности четырех человек, участвовавших в финансировании его избирательной кампании.

Напомним, как НАПК отправило в суд шесть админпротоколов на мэра Очакова за премирование самого себя.