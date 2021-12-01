Полиция поймала в зоне ЧАЭС двух 18-летних сталкеров из Николаева

Полицейские выявили двух 18-летних парней из Николаева, которые незаконно попали на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по статье 46-1 («Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению)» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч гривен.

Административные материалы направлены в суд для принятия решения.

В полиции напомнили, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм в этой местности запрещен.

Напомним, как полиция выпроводила из Чернобыльской зоны 16 туристов-экстремалов.