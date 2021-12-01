От 61 гривны до ₴305 тысяч: В Украине ужесточили штрафы за браконьерство

В Украине увеличили размер штрафов за ущерб природно-заповедному фонду. Таким образом суммы, утвержденные еще в 2013 году, значительно выросли. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 23 декабря.

Об этом сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Указано, что принятое постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда:

- национальных природных парков,

- природных заповедников,

- ботанических садов,

- дендрологических парков.

Документ не распространяется на леса, водные и другие объекты и природные ресурсы, которые не входят в территорию ПЗФ.

Нарушителям придется заплатить за:

- уничтожение или повреждение 1 куста пиона: было - 61 грн, стало - 1691 грн;

- каждое дерево, срубленное или поврежденное до степени прекращения роста диаметром 30,1-34 см в степной зоне: было - 3 085 грн, стало - 85 796 грн;

- незаконный вылов сома: было - 752 грн, стало - 20 915 грн;

- незаконный вылов 1 щуки: было - 602 грн, стало - 16 736 грн;

- незаконное добывание оленя пятнистого: было - 11 000 грн, стало - 305 896 грн;

- незаконная добыча зайца-русака: было - 938 грн, стало - 26 081.

Напомним, что Кабинет министров Украины увеличил таксу для исчисления ущерба, причиненного браконьерами при вылове рыбы.