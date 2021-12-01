У ближайших сторонников Порошенко провели обыски по «угольному делу»

Сергей Березенко Руководитель центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у его коллег Юрия Онищенко и Сергея Березенко 29 декабря провели обыски.

Об этом Турчинов сказал во время брифинга.

Обыски провели у экс-посла Юрия Онищенко, который работал первым помощником в администрации Президента Украины при Порошенко. Также с обысками пришли к ближайшему соратнику Порошенко – Сергею Березенко, который возглавлял избирательный штаб его партии.

- Сегодня утром прошли обыски у представителей нашей партии. В частности, обыскивали дом чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко… Также обыскивали экс-депутата Сергея Березенко и других наших коллег, - уточнил Турчинов. - Они искали документы, связанные с углем, но не 2021, а 2014 года. Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти.

Он считает, что обыски проводились демонстративно, чтобы запугать фигурантов.

- Еще раз подчеркиваю – ничего не нашли, но новогоднее поздравление передали, – сообщил Турчинов.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Петр Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину.

В ГБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и о содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве сообщили о подозрении Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину, который находится в розыске.

Ранее в СМИ публиковали десятки часов записи с «прослушки» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках. Перевозкой денег наличными к линии разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля, и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности. О том, что Украина согласилась закупать уголь у террористов «ДНР-ЛНР» стало известно еще в 2015 году.

В 2015 году Сергей Березенко приезжал проконтролировать процесс выбора главы Николаевского облсовета, тогда выбрали представительницу фракции «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Викторию Москоленко.