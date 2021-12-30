В Николаеве суд отказался утверждать сделку прокурора и экс-оперативника ГФС, погоревшего на вымогательстве взятки с представителя АЗС

Фото во время задержания после передачи взятки (архив) В Николаеве суд отказался утверждать соглашение о признании виновности относительно бывшего оперативника ГУ Госфискальной службы, которого задержали за вымогательство взяток у представителя сети автозаправок. По сделке обвиняемый должен был получить наказание в виде штрафа на 25,5 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения суда.

Как известно, оперативника ГФС задержали 24 июня 2019 года за то, что он требовал и получал от представителя местной сети автозаправок ежемесячную дань за отсутствие искусственных проблем в коммерческой деятельности.

Следствие зафиксировало несколько траншей. Так, в мае 2019 года представитель АЗС дал налоговику взятку в шесть тысяч гривен возле здания мэрии, а через два дня он приехал на автозаправку, где его «бесплатно» заправили почти на 40 литров (почти 900 гривен). Через месяц он снова приехал по взятку в шесть тысяч гривен, после передачи которой был задержан сотрудникам СБУ и ГБР.

Прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании последним виновности в совершении преступления по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. За преступление предполагалось наказание в виде штрафа в 25,5 тысячи гривен. Также обвиняемому на три года запрещено занимать должности в ГФС.

Обвиняемый в суде признал свою вину. При этом он заявил, что для проверки АЗС выехал по неофициальному указанию своего начальника. Там он выявил отсутствие кассовых аппаратов и лицензий. Он снова перезвонил своему руководителю, отчитался о проверке, и тот сообщил подчиненному, чтобы он покинул АЗС. Через время он обратился к представителю АЗС с предложением избежать ответственности за взятку.

Бывший оперативник ГУ ГФС просил суд утвердить сделку. Он отметил, что с момента разоблачения остался без работы, но выплатит штраф при помощи жены и матери.

Суд отметил в своем решении, что прокурор при составлении документа не учел общественный резонанс коррупционного преступления, не учел невозможность безработным платить штраф.

Также судья отметила, что в качестве дополнительного наказания обвиняемому хотели запретить временно работать в ГФС, но на данный момент этот орган уже не существует, а вместо него создано Бюро экономической безопасности. То есть, теоретически мужчина снова может трудоустроится в аналогичное ведомство.

Еще суд отметил, что дело около года вообще не рассматривалось в суде по причине неявки прокурора.

В итоге судья Центрального райсуда Николаева Екатерина Лагода отказался утверждать это соглашение и вернула обвинительный акт прокурору.

Напомним, что после задержания вышеуказанного оперативника ГФС, 9 сентября 2019 года, был проведен обыск в оперативном управлении и следственном отделе налоговой милиции. Материалы производства против бизнесмена являлись вещественным доказательством уже в деле против налоговика.

В ГУ ГФС в Николаевской области опровергли информацию о том, что обыск был проведен в рамках дела о взятке, и заверили, что должным образом содействуют следствию. Также в ведомстве добавили, что не препятствовали проведению следственных действий сотрудниками Госбюро расследований и УСБУ.

Несколько позже стало известно, что трое сотрудников николаевской налоговой милиции ГУ ГФС Украины в Николаевской области привлекли к схеме вымогательства взяток от владельцев автозаправочных станций главу областной ячейки «Объединения добровольцев», который по просьбе налоговиков приезжал на заправки с «проверкой».

Во время допроса главы Николаевской ячейки ОО «Объединение добровольцев», который проходит по делу о взятке в качестве свидетеля, стало известно, что он длительное время сотрудничает с несколькими сотрудниками налоговой – они ему звонят с просьбой приехать на определенную АЗС с проверкой выдачи фискальных чеков, далее он делает вызов в дежурную часть ведомства, а потом уведомляет непосредственно двоих сотрудников налоговой. Последние, в свою очередь, приезжают на заправку для привлечения владельцев и директоров АЗС к ответственности. По данным следствия, они искусственно создавали правовые основания для выездов на станции с целью получить рычаги влияния на владельцев АЗС с помощью различных проверок, чтобы в дальнейшем побудить их к даче взятки.