В Первомайске мужчине хотели продать автомобиль с «перебитым» номером кузова

На Николаевщине администраторы сервисного центра МВД уберегли клиента от покупки «перебитого» автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области.

В Первомайске в сервисный центр МВД обратился 39-летний владелец Daewoo Lanos с целью перерегистрации на другого человека.

При осмотре специалисты экспертной службы МВД обнаружили, что номер кузова был изменен – вварен совсем другой номер. Клиентам в предоставлении услуг МВД отказали. Материалы передали в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В сервисном центре напомнили, что предоставление услуг осуществляется исключительно по предварительной личной записи, которая возможна онлайн по ссылке. Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по номеру (063) 637-37-62 или спросить на официальной странице в Facebook.

Напомним, ранее в Новой Одессе мужчина хотел зарегистрировать на себя Volkswagen с «перебитыми» номерами кузова.