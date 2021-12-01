Покушение на генерала СБУ Наумова: Расюк пытался отменить сделку и заявлял о пытках

Расюк во время задержания Бывший сотрудник СБУ Юрий Расюк в апелляционном суде пытался отменить соглашении о признании виновности в пособничестве покушению на убийство.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Как известно, полковника Антитеррористического центра СБУ «Альфа» Андрея Расюка задержали в январе 2021 года по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Второй подозреваемый в организации покушения - Дмитрий Нескоромный, которому удалось скрыться.

В июле этого года Расюк заключил сделку в деле о покушении на генерала спецслужбы и получил условный срок. Он также по соглашению обязался сотрудничать в разоблачении экс-замглавы Службы безопасности Дмитрия Нескоромного, который считается организатором преступления.

Сначала апелляцию на приговор по сделке подали адвокаты Нескоромного, который объявлен в розыск. Суд объяснил, что адвокаты другого подозреваемого не вправе обжаловать этот приговор. Верховный не захотел открывать производство.

После этого в ноябре приговор начал оспаривать сам осужденный. 30 дней, в течение которых можно подавать апелляцию, уже прошли, но он убедил суд восстановить ему срок обжалования.

Расюк предоставил документы, что после освобождения из-под стражи долго лечился и это вроде бы помешало вовремя обратиться с апелляцией.

В своей жалобе он отметил, что с момента задержания и до вынесения приговора содержался под стражей шесть месяцев и был помещен в Отдел обеспечения досудебного следствия СБУ, где неоднократно подвергался психологическому давлению и пыткам. Правоохранители якобы склоняли его к ложным показаниям и признанию вины в преступлении, которое он не совершал.

За время нахождения под стражей он неоднократно обращался за медицинской помощью, однако не признавался врачам, что ухудшение состояния здоровья связано с пыткой, поскольку якобы боялся, что издевательства станут еще более жесткими.

Как отмечает Расюк, в результате такого психологического давления и пыток он принял условия работников СБУ и согласился дать требующие от него свидетельства и заключил соглашение о признании виновности.

Он считает, что поскольку дело расследовало Главное следственное управление СБУ, то это является нарушением подследственности. Расюк занимал должность старшего консультанта 7-го отдела штаба АТЦ при СБ Украины и имеет звание полковника СБУ. Речь идет о преступлении против работника правоохранительного органа — действующего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины, который может влиять на работников СБУ, в том числе проводивших досудебное расследование. Расюк убежден, что делом должно заниматься Государственное бюро расследований.

Обвиняемый сетовал на защитника Желиховского, что тот ничего не сделал для его защиты, не заявлял ни одного ходатайства. А только принес уже напечатанное заявление об инициировании заключения соглашения о признании вины, говоря, что это единственный выход.

Кроме того, суд якобы не разъяснил Расюку ни сущности предъявленного обвинения, ни его прав.

Но это опровергается звукозаписью судебного заседания. Из записи следует, что на вопрос суда, понимает ли обвиняемый свои права, последний отвечает, что имеет высшее юридическое образование, знает свои права и не требует дополнительного их разъяснения, и суд все равно в полном объеме зачитал его права.

Также Расюк утверждал, что когда суд спрашивал у него, является ли заключение соглашения добровольным, то он не давал четкого ответа. Но из записи заседания выясняется, что он без принуждения ясно и утвердительно ответил «да». Кроме того, положительно высказался относительно своего защитника, что расценивается коллегией судей как отсутствие каких-либо претензий к адвокату.

По поводу доводов Расюка, что в суде первой инстанции не был объявлен полный текст обвинительного акта и соглашения о признании виновности, а также, что следователи СБУ лица, проводившие досудебное расследование, действовали вне своих полномочий, то апелляционный суд обращает внимание на то, обвиняемый не может обжаловать приговор на основе соглашения по этим основаниям.

В итоге Киевский апелляционный суд отказался отменить приговор в отношении Юрия Расюка.

Напомним, что после задержания Расюка СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров фигурантов дела о подготовке покушения на генерала Андрея Наумова, который возглавляет внутреннюю безопасность СБУ. Позже в СМИ обнародовали другие аудиозаписи с участием Нескоромного: он в телефонных разговорах положительно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и российской церкви.

27 января Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

Позже разыскиваемый Дмитрий Нескоромный заявил, что готов предоставить европейцам информацию о масштабной коррупции в СБУ и высших эшелонах власти.

Весной этого года Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Нескоромного.

Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019 года был заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией.