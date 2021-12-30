На Харьковщине взорвали банкомат в помещении больницы

В Харьковской области взорвали банкомат в здании больницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря 02:46.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению устанавливается.

В ходе осмотра места происшествия специалисты Управления взрывотехнической службы областного главка полиции установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 194 («Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества») и части 3 стати 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, как в Николаеве неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка» и похитили 250 тысяч гривен.