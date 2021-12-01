В Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр, через который «отмыли» сотни миллионов гривен на фиктивной продаже топлива

Служба безопасности Украины ликвидировала мощный конвертцентр в столице, который «отмыл» сотни миллионов гривен. «Схема», в частности, работала благодаря фиктивной продаже горючего.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что «схему» организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Так, для реализации «плана» они привлекли аффилированные фиктивные фирмы: злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Как пояснили правоохранители, чтобы скрыть «черную» бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги по хранению вещей и документов.

СБУ провела обыски в офисах, местах проживания злоумышленников и их автомобилях и обнаружила: компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.



Сейчас начато уголовное производство по: ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, как в Житомире ГФС закрыла конвертцентр, через который провели 180 миллионов гривен.