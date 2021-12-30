В центре Николаева мужчина взламывал дверь в магазине мобильной связи – его оперативно задержали патрульные

Николаевские патрульные в четверг, 30 декабря, задержали мужчину, который пытался проникнуть в магазин мобильной связи.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Утром во время патрулирования Центрального района патрульные получили сообщение, что неизвестный мужчина пытается взломать двери магазина мобильной связи на улице Лягина.

Прибыв по указанному адресу, патрульные сразу же начали отрабатывать близлежащие территории. Через некоторое время они заметили мужчину, который, увидев полицейских, принялся бежать.

Убегая, мужчина выбросил пакет со орудиями взлома: ломом, отвертками и набором ключей.

Патрульные задержали 30-летнего местного жителя, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, как в Николаеве полицейские поймали на «горячем» вора, который взломал дверь магазина и украл технику.