В Одессе пьяный водитель наехал на патрульного – в ответ полиция обстреляла его машину

В Одессе в четверг, 30 декабря, патрульные открыли огонь по автомобилю, водитель которого был с признаками опьянения и наехал на полицейского.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области.

Утром полицейские получили сообщение, что на улице Академика Королева мужчина в состоянии опьянения садится за руль. Патрульные остановили указанный автомобиль, однако водитель закрылся в автомобиле и не реагировал на требование патрульных.

Потом водитель пытался уехать с места и совершил наезд на полицейского. Однако и это не остановило водителя. На требованию патрульных остановиться он не реагировал. Полицейский произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. Таким образом, удалось остановить транспортное средство.

От прохождения осмотра состояния алкогольного опьянения на месте остановки и в медицинском учреждении мужчина отказался.

На водителя составили протокол по части 1 статьи 130 («Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения») КУоАП.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям мужчины.

Напомним, как полиция в Киеве устроила погоню со стрельбой за водителем ВАЗ. Через время его машина вылетела с дороги, перевернулась, но нарушитель не сдавался.