В Запорожье уволили начальника райотдела полиции, подчиненные которого проигнорировали заявление девушки об угрозе убийством

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

В социальной сети обнародовали видео, на котором видно, что полиция в городе Токмак не реагирует на факт обращения девушки об угрозе убийством со стороны местного жителя.

Происшествие случилось в одном из развлекательных заведений Токмака вечером 25 декабря. В присутствии посетителей местный житель начал душить девушку и угрожал ей убийством.

Предварительная проверка установила, что сведения о происшествии не были своевременно внесены в Единый реестр досудебных расследований. По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 129 Украины (угроза убийством) Уголовного кодекса.

В настоящее время в рамках этого дела правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают материалы для уведомления фигуранта производства о подозрении в совершении преступления.

Отмечается, что руководитель Нацполиции в Запорожской области назначил безотлагательное служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования сотрудниками подразделения полиции на заявление гражданки.

Расследование проводят сотрудники Управления главной инспекции. В случае подтверждения фактов результаты будут переданы в Государственное бюро расследований.

Из-за отсутствия контроля над действиями подчиненных, начальник отделения полиции № 3 Пологовского районного отдела полиции был уволен с занимаемой должности.

В полиции также указывают, что с начала 2021 года из рядов полиции Запорожской области за нарушение служебной дисциплины уволено 12 полицейских, 584 сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, как в Николаеве сотрудники полиции отказались открывать уголовное производство о мошенничестве по обращению местной жительницы, хотя она предоставила им ряд доказательств.