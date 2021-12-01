Дело 16-летнего водителя Infiniti, который совершил смертельное ДТП в Харькове, направили в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя автомобиля Infiniti. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила, что за рулем в момент смертельного ДТП в Харькове находился 16-летний подросток Николай Харьковский. Позже он и сам признался во время допроса , что за рулем авто находился именно он.

Как известно, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на огромной скорости врезался в Chevrolet – от автомобилей осталась груда обломков. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Позже в сети появилось видео из салона Infiniti, которым управлял 16-летний парень, где видно, как он разгоняется до 200 километров .

«Харьковской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в г. Харькове произошло столкновение Chevrolet Aveo и Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель автомобиля Chevrolet Aveo погиб на месте происшествия.

В частности, после ДТП 16-летний водитель и трое пассажиров Infiniti - двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка были госпитализированы. Находясь в больнице, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

В ходе расследования также установили, что на момент ДТП автомобиль Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

Сейчас идет следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины).

Также расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 УКУ).

Напомним, что «водитель» Николай Харьковский в соцсетях не раз хвастался, что гонял на красный свет, разбил четыре автомобиля и «решал» проблемы с полицейскими за деньги. Также стало известно, что виновник резонансного ДТП в Харькове ранее стрелял из «пневмата» в голову женщине и ее сыну. Суд взял под стражу 16-летнего подозреваемого.