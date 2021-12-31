В Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет на ₴8 миллионов

В Одесском порту, пограничные службы обнаружили крупную партию контрабанды. Она прибыла в контейнере из Сингапура.

Об этом сообщает пресс-служба МВД .

Сотрудники погранслужбы заметили несоответствие груза. Вместо «кухонных товаров», указанных в сопроводительных документах, в контейнере было более 600 тысяч пачек сигарет. Их суммарная стоимость может превышать 8 миллионов гривен.

Продолжаются следственные действия в связи с незаконным перемещением сигарет через таможенную границу Украины.

Напомним, как ранее в порту «Южный» второй раз за неделю СБУ и полиция выявили новые попытки итальянской мафии перенаправить кокаин в ЕС.