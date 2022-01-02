Во время празднования Нового года львовянин убил мужчину, арендовавшего у него жилье

Во время празднования Нового года между мужчинами – владельцем квартиры и арендатором – возник конфликт. Первый ударил второго ножом в сердце.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«1 января около двух часов ночи на оперативную линию 102 поступило сообщение от врача скорой помощи о теле 50-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти, обнаруженное в квартире одного из домов на улице Лемика во Львове. По словам медиков, причиной смерти стало колото-резаная рана в области сердца», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте полицейские установили: во время празднования Нового года между 39-летним владельцем дома и жителем Черкасской области, который снимал у него жилье, возник конфликт. Хозяин ударил квартиранта ножом в грудь, от чего тот скончался.

«Правоохранители задержали злоумышленника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения», - говорится в сообщении.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как в Киеве полиция задержала мужчину, который ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса – пострадавший хотел предотвратить воровство