В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями – пострадал ребенок и несколько взрослых

В Днепре водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями, в результате чего получили травмы несколько человек. Полиция задержала виновника аварии.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Донецкой области.

Авария произошла 1 января в 15:30 по улице Запорожское Шоссе. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan, и с автомобилем Volkswagen Golf.

В результате ДТП автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров транспортного средства Volkswagen Golf, среди которых мальчик 2020 года рождения. Они доставлены в больницу.

35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное части 2 статьи 286-1 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения») Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.