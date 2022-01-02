Николаевец хотел обменять водительские права в сервисном центре, предоставив липовую медсправку

Житель Николаева обратился в сервисный центр МВД, чтобы обменять водительские права, предоставив при этом поддельную медицинскую справку.

Об этом сообщили в сервисном центре МВД в Николаевской области.

Так, 31 декабря в сервисный центр МВД Николаева обратился 21-летний клиент, чтобы поменять водительское удостоверение. Молодой человек сменил фамилию, поэтому ему следовало обновить все документы.

«Администраторы, как только получили документы, сразу поняли, что медицинская справка была выдана вовсе не в медицинском учреждении. К тому же еще и значительно отличается от установленного образца. Конечно, клиенту в предоставлении сервисных услуг МВД было отказано, а все материалы были переданы в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году в Николаевской области это уже 12 подобный случай.

Напомним, как жительница Николаева обратилась в сервисный центр, чтобы обменять водительское удостоверение, которое никогда не получала.