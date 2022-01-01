В Одессе бездомный из-за галлюцинаций, вызванных алкоголем, поджег машину

В Одессе правоохранители задержали 34-летнего бездомного уроженца Закарпатской области, который поджег легковой автомобиль Renault Laguna.

Об этом сообщает местное издание «Думская» со ссылкой на полицию.

Указано, что инцидент произошел 31 декабря в районе 13:30 на Люстдорфской дороге напротив входа на Второе христианское кладбище.

Правоохранители выяснили, что задержанный злоупотреблял алкоголь и у него возникли галлюцинации, во время которых он и поджег машину.

В результате пожара никто не пострадал. Сумма нанесенного урона устанавливается. С места инцидента изъяли обгоревший свитер, один белый кроссовок и мусор.

Напомним, во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 900 автомобилей.