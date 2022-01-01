На Николаевщине водитель автомобиля сбил мужчину и скрылся с места ДТП – пешеход умер в больнице, полиция ищет виновника аварии

Иллюстрация В пгт Воскресенское Николаевского района 1 января водитель автомобиля сбил мужчину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Пешеход вскоре погиб в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские выяснили, что около 19:00 в пгт. Воскресенское возле дома №9 по улице Рыночная водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на 52-летнего потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении.

«Полицейские устанавливают транспортное средство, на котором было совершено ДТП, водителя авто и все обстоятельства происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефону 063-621-46-34, 102», – говорится в сообщении.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, как на Черниговщине депутат сбил насмерть велосипедиста и пытался сбежать с места ДТП.