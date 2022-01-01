В новогоднюю ночь в Польше убили украинца – полиция задержала 12 человек

Дом, в котором погибший праздновал Новый год В Польше в городе Седльце 1 января на улице обнаружили мертвым 47-летнего украинца.

Об этом сообщает издание wiadomosci.wp.pl.

Известно, что мужчину, лежавшего на тротуаре с травмой головы, заметила пара, которая возвращалась домой с вечеринки. Они пытались помочь потерпевшему, однако он был уже мертвым. Поэтому они вызвали полицию.

Пресс-секретарь районной прокуратуры города Седльце Кристина Голобек подтвердила смерть украинца. По предварительным данным, его убили. 47-летний мужчина праздновал Новый год в компании сограждан и иностранцев. Польские правоохранители считают, что они могут быть причастны к смерти мужчины.

В связи с этим, полиция уже задержала 12 человек. Они граждане Украины, Индонезии и Беларуси. Мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли дать полиции показания. Обстоятельства смерти гражданина Украины устанавливаются.

Напомним, что житель Николаевщины на новогодней дискотеке приставал к женщине – она отобрала у него нож и смертельно ранила.