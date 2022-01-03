В Запорожье двое мужчин встречали Новый год стрельбой из карабинов – теперь с ними разбирается полиция

В Запорожье в новогоднюю ночь двое мужчин стреляли из нарезного оружия.

Об этом сообщили в Южное оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.

«Каждый Новый год отмечал по-своему. По проспекту Соборному 161 двое граждан стреляли из оружия. Отметить праздник они решили в 00:15 выстрелами в воздух потому, что считали, что это лучше пиротехники, которую они не успели приобрести. На неправомерные действия оперативно среагировали нацгвардейцы, выполнявшие обязанности по охране общественного порядка именно в этом районе. На месте происшествия обнаружено 7 стреляных гильз. Для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа Вознесеновского районного управления полиции», – говорится в сообщении.

Напомним, как полиция изъяла у николаевца карабин – проверяли его причастность к обстрелу машины в центре города на Новый год.