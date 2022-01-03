Полиция расследует возможные нарушения во время оформления земли родственниками экс-начальника Госгеокадастра Николаевщины

Печерский райсуд Киева продлил на год досудебное расследование по делу о завладении землей в Николаевской области.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

В июле 2019-го в Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области обратились три гражданки по отводу земельного участка в собственность для ведения личного сельского хозяйства. Заявительницы были близкими родственниками начальника ГУ Госгеокадастра в Николаевской области. Одна из них была сестрой чиновника.

Чиновник официально уже две недели, как был в ежегодном отпуске, но подписал резолюцию на рассмотрение заявления своими подчиненными. Сотрудники геокадастра, понимая, что заявления написаны близкими родственниками их руководителя, подписали необходимые документы.

В апреле 2020 года в управление Госгеокадастра в Николаевской области поступил запрос из Департамента по вопросам соблюдения законодательства о конфликте интересов и ограничений по предотвращению коррупции.

Через семь дней в системе электронного документооборота «ДОК ПРОФ Степь 2.0» заявления были изменены – документы отсканированы без резолютивного письма с подписью начальника управления. В дальнейшем оригиналы приказов о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству, утверждение документации и предоставление земельного участка в собственность вообще исчезли.

Позже были выявлены аналогичные факты выделения земельных участков семье чиновника. В решении суда фигурирует 36 земельных участков, вызывающих подозрения у правоохранителей.

Закончить досудебное расследование пока не удается, поскольку выявлены новые дополнительные факты, а также из-за особой сложности дела и большого объема следственных действий.

Подозрения в данном производстве по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») еще никому не объявлялись.

Как известно, начальником управления Госгеокадастра в Николаевской области в то время был Юрий Лостик. Он был назначен на эту должность в ноябре 2018 года. В декабре 2019 года руководство всех областных управлений Госгеокадастра временно отстранили.

Напомним, как в ноябре 2021 года в Николаеве полиция и ГБР задержали работницу Госгеокадастра на взятке в ₴100 тысяч.