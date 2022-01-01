Поножовщина возле сельского клуба на Николаевщине: Женщина ударила ножом ухажера, когда его к стене прижал другой мужчина

В полиции уточнили, что жительница Николаевщины напала с ножом на настойчивого знакомого в тот момент, когда его движения ограничил работник клуба, а ее жизни не было угрозы.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, утром 1 января в полицию сообщили, что 30-летняя женщина смертельно ранила 25-летнего знакомого. Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили, что мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки.

Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор.

С показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот.

Относительно обстоятельств события женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. Также о возможной попытке изнасилования или нападения она не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила.

На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщине сообщили о подозрении. Впрочем, расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события.

В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели.

«Также полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании, обращаться в отделение полиции № 5 по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102», – говорится в сообщении.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.