В прошлом году в мире убили 45 журналистов

В предыдущем году 45 сотрудников средств массовой информации были убиты при исполнении своих обязанностей.

Такие данные предоставила Международная федерация журналистов (МФЖ) в итоговом докладе.

Как указано, 20 журналистов были убиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, десять - в Северной и Южной Америке, восемь - в Африке, шесть - в Европе и по одному - на Ближнем Востоке и в арабском мире. Еще двое сотрудников СМИ погибли в результате несчастного случая в Иране.

При этом наибольшее число убийств представителей медиа произошло в Афганистане (девять случаев) и Мексике (восемь убитых). Еще четырех журналистов убили в Индии и троих - в Пакистане. По данным МЖФ, 33 журналиста стали жертвами целенаправленных нападений.

Также в федерации подсчитали, что в 2021 году по всему миру 365 сотрудников СМИ находились в заключении.

Тем не менее, согласно докладу, эти показатели являются одними из самых низких из зарегистрированных МЖФ за последние годы.

Ранее сообщалось, что более 80% убийств журналистов до сих пор остаются безнаказанными, на первом месте Сомали, Россия в десятке «лидеров».