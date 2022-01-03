В ЮАР задержали поджигателя здания парламента

В Кейптауне задержали 50-летнего мужчину, которого считают причастным к пожару в здании парламента Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщает BBC.

Как известно, пожар начался утром 2 января в офисах на третьем этаже и перекинулся на помещение Национального собрания.

Мужчине предъявлены обвинения в поджоге и краже со взломом. Кроме того, его обвинят по закону о защите объектов стратегического значения.

Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций, старейшее построили примерно в 1884 году. В новых секциях, построенных в 1920-х и 1980-х годах, размещается Национальное собрание.

Из-за праздников в парламенте не проходят заседания, поэтому пострадавших нет. Чиновники заявили, что спринклерная система пожаротушения, похоже, была повреждена и не работала — вероятно, кто-то закрыл один из клапанов, через который должна была течь вода, передает Reuters. А пожарная сигнализация сработала только тогда, когда пожарные уже прибыли на месте инцидента.

Огонь пришлось укрощать несколько часов – все из-за деревянного пола и ковров. Сообщается, что обрушилась крыша в старой части здания, а также огонь уничтожил третий этаж дома, в том числе офисные помещения и спортзал.

Парламент заявил, что приложит все усилия, чтобы избежать любых сбоев в работе. Мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис сказал, что зал городского совета будет доступен как альтернативное место для заседаний парламента.

Это уже второй пожар в здании парламента менее чем через год: в марте 2021-го произошло возгорание из-за неисправности электросети.

Напомним, как житель Ирпеня Владимир Прохнич пришел с гранатой в Кабмин и начал угрожать взрывом. Знакомый мужчины после десятиминутных переговоров убедил Прохнича сдаться. В результате захватчику Кабмина вручили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.